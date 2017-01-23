У Львові відзначили День Соборності. ФОТО

У неділю, 22 січня, львів’яни відзначали 98-му річницю проголошення Акта Злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Цю пам’ятну подію нині відзначають, як День Соборності України. З цієї нагоди на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася спільна молитва і народне віче, учасники якого на проспекті Свободи розгорнули великих розмірів прапор України. А у львівському Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької пройшла урочиста академія та відбулося мистецьке дійство «В однім самопочутті нації» за участю львівського балету «Життя», сестер Тельнюк та інших майстрів сцени.

Фото Володимира Дубаса