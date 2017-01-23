У Львові п’яний водій скоїв ДТП і хотів домовитись по-сусідськи

Патрульні застали нетверезого водія під час витирання фарби зі свого автомобіля після ДТП



Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Під час патрулювання на вулиці Богдана Хмельницького у Львові полісмени зауважили автомобіль Mercedes Benz Vito з відчиненими дверима. Біля транспортного засобу стояло двоє чоловіків. Один з них витирав фарбу іншого транспортного засобу зі свого автомобіля.

З’ясувалося, що чоловік, виїжджаючи з подвір’я, не дотримався бокової дистанції і зачепив Mercedes Benz E230 сусіда. Патрульні повідомили власника автомобіля про ДТП.

У 34-річного винуватця виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік сказав, що випив півлітра горілки з другом, який приїхав його підтримати вже після ДТП. Він мав намір домовитися із сусідом і не хотів викликати патрульних через дрібницю. В присутності двох свідків водій відмовився від перевірки на стан сп’яніння.

На нього винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом, склали протокол за скоєну ДТП та протокол за ч.4 ст.130 КупАП за вживання алкогольних напоїв після скоєної ДТП. За це передбачена відповідальність 20 400 грн або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.