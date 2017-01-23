У Львові чадним газом отруїлось двоє малолітніх дітей

Малюків госпіталізовано до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

22 січня, о 18:41, у м. Львові, на вул. Шевченка, у квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку, ймовірно отруїлись чадним газом двоє дітей – 2014 та 2016 років народження.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до квартири. Причини події зʼясовують.