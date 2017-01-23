У Луцьку працівники СБУ затримали свого колегу (фото)

Співробітник служби планував обкласти даниною прикордонників

Співробітники управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали у Луцьку полковника Служби, який планував обкласти даниною прикордонників. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів вирішив організувати механізм систематичного отримання грошей з працівників Луцького прикордонного загону. Полковник обіцяв не притягувати їх до кримінальної відповідальності за сприяння у незаконному переміщенні товарів поза митними пунктами пропуску.

Оперативники СБ України затримали начальника відділу в обласному центрі під час отримання від прикордонників першого траншу встановленої «данини».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.