У лісі на Львівщині працівники поліції затримали озброєного грабіжника (фото)

У зловмисника вилучено речові докази: ювелірні вироби, гроші, пістолет, револьвер та 33 патрони

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

У Жовківське відділення поліції 21 січня, близько 14.00, звернувся 61-річний мешканець району. Він повідомив, що до його будинку проник невідомий чоловік, який викрав золоті вироби та гроші в сумі 2000 гривень.

Потерпілий застав грабіжника на місці злочину. Затримати не зміг, оскільки той, погрожуючи предметом, схожим на зброю, утік з будинку.

Правоохоронці затримали зловмисника у лісі неподалік села, де було скоєно злочин. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель району, який відбував покарання за розбій і був достроково звільнений за «законом Савченко». У нього вилучено речові докази – ювелірні вироби, гроші, пістолет, револьвер та 33 патрони.

Зловмисник затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

Фото: відділ комунікації поліції Львівської області