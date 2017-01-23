У Києві заарештували жінку, яка отруїла алкоголем свою 9-місячну дитину (відео)

Жінці оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Наприкінці травня 2016 року слідчо-оперативна група виїхала в Деснянський район на виклик, який надійшов від лікарів швидкої: у квартирі виявили мертвою 9-місячну дитину. За попередньою інформацією лікарів, дівчинка могла померти внаслідок синдрому раптової дитячої смертності. Однак правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський згадує: «Матір пояснила, що її 9-місячна дівчинка останні два дні погано почувалася, в неї була підвищена температура та розлад травлення, але до лікарів жінка не зверталася. Чому вона так безвідповідально ставилася до здоров’я маляти, пояснити не змогла».

Виїхавши на місце, правоохоронці зауважили неприйнятні умови проживання сім’ї: в квартирі – безлад, сміття. Зі слів сусідів, матір дитини неодноразово бачили напідпитку. Окрім цього, у 43-річної жінки є ще двоє дітей: 3-річний хлопчик (зараз перебуває у дитячій лікарні) та 11-річна дівчинка (поміщена в дитбудинок ще раніше).

Керівник управління поліції Олександр Косовський розповів:

«Під час слідства провели експертизи, внаслідок яких з’ясували, що смерть дитини настала через отруєння етиловим спиртом. У підсумку проведених слідчих дій з’ясувалося, що немовля напоїла спиртом рідна мати».

Після встановлення всіх обставин події та збору доказів слідчий звернувся з клопотанням до суду про проведення обшуку. У підсумку матір дитини затримали й оголосили їй підозру у вбивстві доньки.

Зараз жінку заарештували. Два місяці вона проведе під вартою. Горе-матері загрожує до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.