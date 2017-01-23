У День Соборності України у Львівській опері відбулася урочиста академія

У неділю, 22 січня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбулася урочиста академія присвячена Дню Соборності України.

З вітальними словами виступили керівники області та міста.

«Акт проголошення Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки вчить нас багатьох уроків. Перший з них – це попри все ми повинні допомагати нашому війську. А другий це те, що єдність – це не тільки слова – це наші дії, наші вчинки. Єдність полягає ще в тому, що частинами держави не розмінюються. Відтак, не може бути жодної мови про відділення Донбасу, Криму. Перемога обов’язково буде за нами», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Також під час урочистості Олександр Ганущин вручив Почесні грамоти Верховної Ради України Володимиру Максиміву – директору навчально-наукового інституту деревооброблюваних технологій та дизайну Лісотехнічного університету, Корнелію Сятецькому – завідувачу кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького педагогічного Франкового університету, Роману Паньківу – викладачу Самбірського училища культури та Володимиру Лису – начальнику служби у справах дітей ЛОДА.