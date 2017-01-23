У частині Львова сьогодні немає води

На вулиці Стефаника ремонтують водопровід

У зв’язку з проведенням аварійних робіт із заміни ділянки водопроводу на вул. Стефаника,17, сьогодні, 23 січня, з 11.30 до 16.00 буде припинено подачу води в мікрорайон, обмежений вулицями: Коперника, №21-27, №40-46, Колеси, Венеціанова, Стефаника, №1-21, 2-16, Чайковського, 33,37,39, Каліча Гора, Поповича, Драгоманова, №2-22, 3-17.

Про це поінформували у ЛМКП «Львівводоканал».

На час виконання робіт буде обмежено рух транспорту на вул.Стефаника на ділянці від вул. Дудаєва до вул. Чайковського.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі.