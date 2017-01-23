Триває реєстрація на пробне ЗНО

До завершення реєстрації на пробне ЗНО залишилось 8 днів



Минула половина часу, відведеного для реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 20 січня 2017 року загальна кількість зареєстрованих осіб – 27 864, що становить близько 14% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року. Зокрема, найбільші показники зафіксовано у Харківській – 27,75% (3 467 учасників), Сумській – 23,4% (1 205), Полтавській –21,9% (1 572), Дніпропетровській – 20,8% (3 274) областях.

Скласти пробний тест з української мови і літератури виявили бажання 24 860 осіб, математики – 7 151, історії України – 5 216, англійської мови – 4 665, біології – 1 890, хімії – 1 280, фізики – 849, географії – 463.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Нагадуємо, що реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 31 січня 2017 року.

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Вартість участі у пробному ЗНО у 2017 році з одного предмета становить 129 гривень.

Безплатним пробне ЗНО з одного предмета буде для дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів. Їх реєструватимуть місцеві органи управління освітою.

Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводитиметься з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 квітня. А 8 квітня можна буде випробувати свої знання з іншого предмету на вибір: історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Зареєструватися на пробне тестування можна з 10 по 31 січня. Для цього слід заповнити заявку на сайті ЛРЦОЯО.

Учасникам, які найшвидше зареєструються на пробне ЗНО-2017, кваліфіковані екзаменатори перевірять відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. Бонус отримають 100 перших зареєстрованих учасників з української мови і літератури, 200 – з англійської мови, 300 – з математики.

Зазначимо, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.