Стенфордський університет оголосив стипендіальну програму для українців

Подати заявки можна до 15 лютого

У Стенфордському університеті відкрито стипендіальну програму для українців The Ukrainian Emerging Leaders Program, яку організовано Центром демократії, розвитку та верховенства права університету Стенфорд (CDDRL). Про це повідомляє Українська правда. Життя.

Стипендіальна програма у Стенфорді розрахована на рік і передбачена для трьох осіб з України, які приїдуть на навчання у вересні 2017-го року. Кожен з учасників отримуватиме стипендію $ 70 тис.

Програма відкрита для людей, які працюють у політиці, експертів з права, лідерів громадянського суспільства та підприємців. Вона дозволить учасникам стати слухачами курсів університету та працювати над конкретними проектами, що будуть презентовані у фіналі. Учасники програми матимуть нагоду ознайомитися та працювати з іншими інституціями по всьому кампусу, а також зі спільнотою Кремнієвої долини.

Учасників прийматиме Центр розвитку демократії та верховенства права (CDDRL), який є частиною інституту міжнародних відносин Freeman Spogli Institute (FSI).

Кандидатів відберуть на основі інформації про досягнення, внесок у професійну сферу та потенціалу запропонованого ними проекту. Університет оголосить про результати відбору вже у квітні.

Українську стипендіальну програму очолить філософ, політичний та економічний експерт Френсіс Фукуяма.

“Оскільки політична і безпекова ситуація всередині та навколо України продовжує змінюватись, як ніколи важливо підтримувати суть і принципи справедливого урядування, – сказав Майкл Макфол, директор Стенфордського інституту міжнародних студій Freeman Spogli Institue (FSI).

Організатори очікують, що завдяки відданості CDDRL принципам громадянського суспільства, глибокій експертизі FSI в регіоні та безпрецедентним дослідницьким можливостям Стенфорду програма сприятиме появі нового покоління самовідданих та ефективних лідерів.

На офіційній сторінці програми можна ознайомитись з критеріями, заповнити анкету та подати свою кандидатуру: fsi.stanford.edu/emergingleaders. Дедлайн подачі заявок – 15 лютого 2017. Університет оголосить про результати відбору вже у квітні, а навчання розпочнеться у вересні.