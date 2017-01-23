Синоптики попереджають про туман та ожеледицю

Як застерігає Львівський гідрометцентр, сьогодні до кінця доби та вночі і вранці завтра, 24 січня, у Львові та на території Львівської області збережеться туман

Видимість становитиме 200-500 м, на дорогах – ожеледиця. Усіх учасників дорожнього руху застерігають бути дуже обережними та уважними.

Зокрема, завтра, 24 січня, у Львові вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці туман. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

25 січня очікується часом невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, в горах 13° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла.

26 січня прогнозується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° морозу, місцями до 15° морозу; вдень 4 – 9° морозу.

27 – 28 січня – переважно без опадів. Температура повітря вночі 13 – 18º морозу, в горах 22 – 25º морозу: вдень 27 січня 3 – 8° морозу, 28 січня 0 – 5° морозу.