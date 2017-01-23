Samsung повідомила причину вибухів Galaxy Note 7

Південнокорейський багатонаціональний конгломерат Samsung оголосив офіційні причини вибухів раніше випущених пристроїв Galaxy Note 7 скарги на які почали надходити влітку 2016 року

Компанія визнала свою провину, розповівши, що причиною загоряння смартфона стали невірно спроектовані і зібрані акумулятори, що перетворилися зі звичайного ємнісного накопичувача енергії на маленьку бомбу сповільненої дії. Про це повідомляє

Розслідуванням займалося понад 700 інженерів і фахівців галузі, які протестували понад 200 тисяч пристроїв і 30 тисяч акумуляторів.

Нагадаємо, Samsung оголосила про припинення виробництва пристроїв Galaxy Note 7 торік на початку жовтня. У грудні компанія закликала повернути їм усі пристрої цієї моделі в обмін на грошову компенсацію або повноцінний обмін. На сьогодні покупці по всьому світу здали 93% Galaxy Note 7, але 7% усе ще продовжують користуватися вибухонебезпечними пристроями.

Державіаслужба України рекомендувала пасажирам та екіпажам не вмикати та не заряджати зазначені пристрої на борту літаків, а також не здавати їх у багаж. А в аеропорту “Бориспіль” для власників Galaxy Note 7 навіть запровадили новий сервіс: вони могли здати телефон перед вильотом і отримати за нього компенсацію.