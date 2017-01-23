Професор ЛНУ імені Івана Франка отримав відзнаку «Золотий герб міста Львова»

Міський голова Львова Андрій Садовий нагородив найвищою відзнакою Львівської міської ради – «Золотим гербом міста Львова» – завідувача кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського університету, професора Віктора Голубка

Про це повідомляє прес-центр ЛНУ,

Садовий вручив відзнаку під час урочистої академії з нагоди Дня Соборності України у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Почесної нагороди Віктор Євстафійович удостоєний за «багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, утвердження патріотичних і моральних цінностей серед українського народу».

Андрій Садовий зазначив, що зараз для кожного українця надзвичайно важливо розвивати взаємовідносини між людьми, адже «єдність не можна зробити раз і назавжди, її треба плекати кожного дня».

Віктор Голубко зазначає, що для нього відзнака – приємна несподіванка. «Нагорода є визнанням моїх скромних здобутків у дослідженні Української національної революції і спонукає до активної подальшої праці», – зазначив Віктор Голубко.

Окрім того, під час урочистої академії орден «За заслуги» II ступеня вручили завідувачу кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору юридичних наук Василю Нору.