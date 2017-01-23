Правоохоронці затримали чоловіка, який побив прикордонника в Раві-Руській

Працівники Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження

Як попередньо з’ясували працівники поліції, раніше судимий за хуліганство 35-річний житель міста Рава-Руська, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, накинувся на молодшого інспектора прикордонної служби з кулаками Він вдарив правоохоронця в обличчя, заподіявши йому тілесні ушкодження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент стався вчора вдень під час заходів прикордонного контролю у пункті попуску «Рава-Руська». До прикордонників підійшов один із пасажирів з вимогою пропустити його позачергово. Після отримання відмови у позачерговому пропуску чоловік ударив прикордонника в обличчя. Порушника, який був напідпитку, затримали та викликали співробітників поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.