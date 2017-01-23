Патріарх Філарет відзначив 88-ліття

Сьогодні, 23 січня, виповнилося 88 років Святійшому Патріарху Київському і всієї Руси-України Філаретові

З цієї нагоди відбулися урочисті богослужіння у Свято-Володимирському кафедральному соборі м. Києва.

21 січня, напередодні неділі 31-ї після П’ятидесятниці, після Богоявлення, Предстоятель Київського Патріархату звершив Всенічне бдіння.

Його Святості співслужив собор архієреїв, які прибули до столиці привітати свого Предстоятеля з днем народження, та численне духовенство. Після богослужіння єпископат, священики та миряни особисто вітали Патріарха Філарета з днем народження.

За богослужінням молилися викладачі Київської православної богословської академії, а разом з патріаршим та кліросним хорами Володимирського собору співав також і хор КПБА під керівництвом диякона Юрія Мигаля.

22 січня, у день Соборності України, Святійший Патріарх Філарет, у співслужінні архіпастирів і собору духовенства, звершив Божественну літургію.

За богослужінням також молилися ректор, професорсько-викладацький склад та студенти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. По завершенні літургії ректор університету професор Віктор Андрущенко, від імені цього вищого навчального закладу, привітав Патріарха Філарета з днем народження та подарував Святійшому Владиці картину і букет квітів.

Сьогодні ж з днем народження Патріарха Філарета привітали президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Дякую за самовіддане багаторічне служіння Господу та народу України, за Ваші молитви за мир та злагоду на рідній землі. Шаную Вашу мудрість і патріотизм, активну діяльність з утвердження християнських цінностей в нашому суспільстві, зміцнення підвалин української державності. Бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття та добра», – йдеться у вітанні глави держави.

«Щиро бажаю, щоб висока духовна наснага завжди залишалася життестверджуючим джерелом Ваших прагнень, слугувала духовному зростанню Української держави та її громадян. Нехай і надалі Господь допомагає Вам у Ваших добрих справах, дарує Вам духовну і тілесну міць, життєвий оптимізм і наснагу на довгі роки життя, сповнені новими здобутками на благо Церкви та України», – побажав главі УПЦ КП прем’єр Гройсман.