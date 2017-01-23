Оголошено конкурс на найкращий силуетний портрет Івана Франка

Міжнародний фонд Івана Франка оголосив про початок конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка

До участі в конкурсі запрошують усіх охочих. Роботи слід надсилати на електронну адресу (frankofund@ukr.net), або поштову адресу Фонду (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15) з поміткою «силует».

Міжнародний фонд Івана Франка прийматиме роботи з 1 лютого по 1 березня 2017 року.

Директор Фонду Ігор Курус повідомив, що для учасників конкурсу встановлено три премії: 3 тис. грн., 2 тис. грн. та 1 тис. грн. відповідно.

«Силует має відповідати мистецтвознавчим вимогам, має бути оригінальним, що забезпечуватиме його впізнаваність і візуальну ідентифікацію із зображенням Івана Франка; має бути контурним, легким у відтворенні; має бути зображеним на білому тлі та містити зображення І. Франка у профіль», – зауважив Ігор Курус.

Докладна інформація про конкурс, а також вимоги до силуетного портрету Івана Франка містяться на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.