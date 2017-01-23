Обов’язки керівника Львівської митниці виконуватиме Євген Сафонов

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України, виконання обов’язків начальника Львівської митниці ДФС з 23.01.2017 по 21.02.2017, покладено на Сафонова Євгена Геннадійовича, заступника директора Департаменту – начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України. Про це повідомили у ДФС у Львівській області.

Нагадаємо, минулого тижня все керівництво Львівської митниці відсторонили від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом затримання на хабарі в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова. Митника затримали, коли він отримував від свого підлеглого гроші.