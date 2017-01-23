Незалежні експерти досліджують прояви корупції у Держприкордонслужбі (ФОТО)

На першому етапі робота проходила у навчальних закладах відомства, аеропортах «Бориспіль», «Київ» та «Львів», а також в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краковець» та «Тиса»

У рамках виконання ініціативи впровадження антикорупційних стандартів у Держприкордонслужбі та реалізації заходів проекту міжнародної технічної допомоги «Стале реформування Державної прикордонної служби України» вже протягом місяця незалежною соціологічною інституцією GFK-Ukraine проводиться соціологічне дослідження. Зокрема, експерти проводять анонімні анкетування та інтерв’ювання серед подорожніх в аеропортах Києва і Львова, найбільших автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також жителів населених пунктах, які прилягають до державного кордону.

Результати цього анкетування покладуть в основу дослідження громадської думки щодо проведення реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією у прикордонному відомстві. Нині вже опитано близько тисячі громадян.

Варто зазначити, що дослідження проводять у компоненті впровадження антикорупційних стандартів у системі управління персоналом та професійної підготовки Держприкордонслужби. Воно є одним з етапів роботи, яку здійснюють для визначення основних чинників корупційних ризиків у діяльності відомства, які можуть сприяти скоєнню корупційних правопорушень. Результати проведеної роботи врахують під час опрацювання Антикорупційних програм відомства, які розробляють і впроваджують відповідні підрозділи прикордонної служби для викорінення корупції.

Наголосимо, що на першому етапі незалежне анкетування прикордонників проводили експерти Прикордонної варти Республіки Польща та представництва МОМ в Україні. Робота проходила у навчальних закладах відомства, аеропортах «Бориспіль», «Київ» та «Львів», а також в пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краковець» та «Тиса».