На Хмельниччині в пожежі загинув трирічний хлопчик (фото)

Тіло дитини виявили під час гасіння пожежі

Сьогодні, 23 січня, о 16:08 до рятувальників ДСНС надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Старий Майдан Деражнянського району.

На місце події невідкладно прибув черговий караул 11 Державної пожежно-рятувальної частини м. Деражня. Одночасно з гасінням пожежі рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи, адже, за словами очевидців, у будинку залишився 3-річний хлопчик. Згодом найстрашніші очікування підтвердилися – під час розбору конструкцій вогнеборці виявили бездиханне тіло 3-річного малюка.

Причини пожежі встановлюють.