На Львівщині зловмисник поцупив у сусіда майже 8000 гривень

Працівники поліції встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

До Яворівського відділу поліції 22 січня звернувся по допомогу 55-річний житель одного із сіл району. Чоловік повідомив, що з його будинку зник гаманець, в якому було 7600 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 45-річний односелець потерпілого. Речові докази у зловмисника вилучено. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.