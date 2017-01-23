На Львівщині стартував відбір кандидатів до національної збірної Ігор Інвіктус 2017

У суботу, 21 січня, на Львівщині вперше в Україні відбулося спортивне тестування військовослужбовців та ветеранів військових дій, які отримали травми під час виконання службового обов’язку, для участі у національній збірній України Ігор Інвіктус-2017.

Про це повідомила заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

“Досвідчені тренери оцінили рівень фізичної та технічної підготовленості 28 кандидатів, які подали заявку на участь у Іграх Інвіктус. Кандидати приїхали з чотирьох областей України – Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської, – розповіла Оксана Вацеба. – Вони випробували свої уміння у шести дисциплінах: стрільбі з лука, легкій атлетиці, велоспорті, пауерліфтингу, веслуванні на тренажері та плаванні”.

Наступні два етапи тестувань відбудуться в Києві та в Одесі.

За словами Оксани Вацеби, результати відбору стануть відомими уже після завершення усіх відбіркових етапів.

До слова, тестування відбулись на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові.

Довідка

Ігри Інвіктус (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями. Слово Invictus означає “незламний”, або “нескорений” і уособлює стійкість чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень, однак знайшли сили до нових звершень.

Перші Ігри відбулись 2014 року у Лондоні. У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри у Орландо, а вже 2017-го року військові спортсмени втретє зустрінуться у Торонто.