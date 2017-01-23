На Львівщині під час розпивання оковитої господар зарізав товариша по чарці

Як попередньо з’ясували працівники Яворівського відділу поліції, чоловіки розпивали спиртні напої, між ними виник конфлікт, під час якого господар помешкання схопив кухонний ніж і завдав своєму гостеві кілька ударів у шию та груди

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Яворівський відділ поліції 21 січня, близько сьомої вечора, надійшло повідомлення від 38-річного мешканця одного з сіл району. Чоловік повідомив, що в житловому будинку його односельця виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що 21 січня. близько 13.00, 63-річний мешканець Новояворівська прийшов в гості до 50-річного мешканця одного з сіл району. Чоловіки разом розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого господар помешкання схопив кухонний ніж і завдав своєму гостеві кілька ударів в шию та грудну клітку. Від отриманих травм чоловік помер.

З місця події правоохоронці вилучили ніж зі слідами крові та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримано згідно ст.208 КПК України та оголошено про підозру. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Призначено експертизи. Триває досудове розслідування.