На Дрогобиччині 25-річний злодій на виправному терміні не стримався й украв знову

Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру

Працівники Дрогобицького відділу поліції з’ясували, що 25-річний мешканець одного із сіл району, перебуваючи на виправному терміні за скоєння квартирних крадіжок, знову викрав чуже майно.

Наприкінці 2016 року він проник у гараж і викрав звідти саморобний зварювальний апарат вартістю 500 гривень. Його помітив господар і зателефонував у поліцію. Зловмисник, якого затримали правоохоронці, у скоєному зізнався.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) і ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Покарання, яке загрожує зловмиснику, – від трьох до шести років позбавлення волі.