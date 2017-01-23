Музей Революції Гідності завтра публічно прозвітує про рік діяльності

24 січня об 11:00 в Українському кризовому медіа-центрі (Український дім) відбудеться публічний звіт/ підсумки року діяльності новоствореного Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності й аналіз викликів, які стоять перед ним.

Спікерами будуть Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції; Володимир Бондаренко, керівник апарату Київської міської державної адміністрації; Ігор Гурик, представник Родин Героїв Небесної Сотні, голова правління фонду «Майдан Гідності»; Олександр Зінченко, член ініціативи «Музей Майдану / Музей Свободи»; Богдан Яцун, член Секретаріату Реанімаційного Пакету Реформ.

2016 року Музей провів 40 культурно-мистецьких заходів, а також такі проекти, як «Відважні: наші Герої», експозиція «Євромайдан», «Арсенал Свободи», «Місцями Революції Гідності». Однак розгорнути повноцінну роботу Музею не дає низка невирішених питань, як-от відсутність належного фінансування і тимчасового приміщення для створення робочих місць, облаштування фондосховища та експозиції; а також невизначеність щодо виділення земельної ділянки в центрі Києва для меморіалу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності.

«Упродовж 2016 року за підтримки держави, волонтерів, партнерів, наших друзів і небайдужих громадян вдалося здійснити неймовірне – у нереальних умовах створювати реальний музей. Ми, як те мале дитя, зробили перші кроки і почали діяти, навчилися говорити і нас почули. На зустрічі ми хочемо не лише озвучити статистику, розповісти про найважливіші досягнення нашого амбіційного проекту за рік його існування, але й поділитися викликами, які були і залишаються на шляху до музею майбутнього», – зазначив Ігор Пошивайло.

Стенди «Місцями Революції Гідності» – це перший крок до навігаційної системи місць, де відбувались революційні події 2013 – 2014 років. Вони є результатом спільної праці Національного Музею Революції Гідності та Українського інституту національної пам’яті за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Кожен з великих інформаційно-навігаційних стендів містить коротку інформацію про Революцію Гідності, історію основних подій, які пов’язані із конкретною частиною міста Києва, мапу, на якій позначено розташування сил протестувальників і провладних силовиків на початок лютого 2014 року, словник Революції Гідності та фотографії. На звороті розміщені зображення та опис експонатів із фондів Музею Революції Гідності, а також уривки зі спогадів безпосередніх учасників революційних подій.

Уже встановлено 6 стендів «Місцями Революції Гідності» за адресами: площа Михайлівська, вул. Інститутська (Алея Героїв Небесної Сотні) (верхній вихід метро «Хрещатик»), перехрестя Алеї Героїв Небесної Сотні (на початку галереї портретів Героїв Небесної Сотні) та Хрещатику, площа Європейська (вхід до Українського дому), вул. Хрещатик, 36 (поряд з будівлею Київської міської державної адміністрації), Майдан Незалежності (поряд з Національною музичною академією України ім. П.І. Чайковського).

Окрім того, на оглядовому майданчику ТРК «Глобус» встановлено панорамні міні фото-стенди. Плануємо у 2017 р. доповнити навігаційну систему новими стендами, а також QR-кодами з посиланнями на додаткові тематичні інформаційні ресурси.