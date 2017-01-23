Мер Львова ще раз звернеться до уряду та відповідних служб щодо критичної ситуації з ТПВ (відео)

Сьогодні, 23 січня, під час позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, було ухвалено рішення про те, щоб повторно звернутися до обласної та Державної комісії з ТЕБ і НС щодо критичної ситуації з ТПВ у Львові. Місто звернеться до уряду з тим, щоб унеможливити критичну ситуацію на полігоні, а також з проханням щодо забезпечення посиленого патрулювання на полігоні, щоб унеможливити будь-які провокації.

«Минулого тижня ми мали не одну робочу зустріч. Ми звернулися до обласної комісії з надзвичайних ситуацій, до Державної комісії з надзвичайних ситуацій з питанням невідкладного розгляду проблеми міста Львова на загальнообласному і державному рівні. На сьогоднішній день я не володію інформацією щодо скликання такої комісії ні в області, ні на рівні держави. Тому пропоную, щоб сьогодні повторно звернулися до обласної і Державної комісій, бо ситуація надзвичайно складна. Якщо буде потепління, ми можемо бути на межі дуже великої біди.

Також потрібно звернутися до в.о. міністра охорони здоров’я щодо епідеміологічної ситуації, яка може виникнути в місті – щоб була відповідна реакція. Також – звернення до державних органів влади щодо самого полігону твердих побутових відходів, на якому однозначно треба швидкими темпами продовжувати всі протиаварійні роботи, щоб не було біди», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще 30 листопада львівський міський голова звернувся до прем’єр-міністра з листом про необхідність невідкладного проведення протиаварійних робіт на полігоні та з проханням про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України. Зараз на полігоні рухається рухома частина і є загроза по дамбі. Відповідь була 21 грудня щодо надання узгодженої пропозиції. Ми в грудні місяці підтвердили, що готові співфінансувати на 50 відсотків виконання цих робіт. Це 24 мільйони від міста.

З потеплінням буде ще більша небезпека на рухомій частині тіла полігону. Є реальні загрози зсуву. Хотів би звернути на це окрему увагу. Так само просив би, щоби ці роботи було доручено проводити державній службі МНС України. Тому що якщо ці додаткові кошти підуть не через ці підрозділи, буде потреба робити корекцію проекту – це час. Далі потрібно буде проводити тендер на виконавця цих робіт і потрібно буде отримати згоду Малехівської ради про виділення додаткової ділянки для початку цих робіт.

А в надзвичайній ситуації підрозділи МНС можуть заходити і виконувати ці роботи. Я звертаю увагу, в нас до весни залишилось місяць – максимум півтора. Тому треба вчиняти невідкладні дії в цьому напрямку», – зауважив під час виступу в ході засідання міської комісії ТЕБ та НС директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак.

«Потрібно доручити Державній службі надзвичайних ситуацій України спільно з львівським підрозділом здійснити всі необхідні заходи для унеможливлення критичної ситуації на полігоні. Питання коштів є вже вторинним, питання номер один – це безпека людей. Ми минулого тижня звернулися з відповідними листами до Управління внутрішніх справ, Прокуратури, СБУ щодо недопущення будь-яких нештатних ситуацій на полігоні, бо є дамба, інфільтрати, є критична ситуація. Щоби знову часом не сталося такої біди, яка була в травні, коли полігон підпалили.

Тому сьогодні є критична вимога скликати обласну і державну комісії і розглянути ситуацію по вивезенню ТПВ. Друге – доручення державному підрозділу МСН стосовно усіх робіт по уникненню аварійності на полігоні. Третє – заходи безпеки: посилений контроль, щоб унеможливити будь-які провокації», – підсумував міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні відбулося вже третє засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій за останні декілька днів. Власне, за результатами цього засідання було прийнято три важливих рішення.

Перше питання, яке є критичним, комісія прийняла одноголосно повторно звернутися до комісії обласної і державної. Тому що, станом на сьогодні, як і озвучували вже, близько третини майданчиків є переповненими. Тому, ми просимо і вимагаємо в тому, аби дві комісії долучилися до роботи і надали змогу нових полігонів, куди можна вивозити сміття безпосередньо зі Львова. Тому що, ми знаємо, що продовжується блокуватися ті полігони, куди раніше вивозили сміття зі Львова.

Друге питання, звернення до уряду з тим, щоби комісія державна з питань надзвичайних ситуацій могла терміново приступити до аварійних робіт на полігоні. Тобто, ми говоримо про дамбу, ми говоримо про ряд технічних речей, які потрібно зробити. Оскільки ми розуміємо, що приблизно за місяць буде потепління.

І третє питання, яке є критичним: ми говоримо про безпеку на самому полігоні. Тому що, ми знаємо, що минулого року відбувся підпал, відповідно цього року потрібно убезпечити максимально сам полігон від стороннього впливу, який може бути»,- зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.