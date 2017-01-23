До Львівського держуніверситету внутрішніх справ завітав художник-патріот із Луганщини (ФОТО)

62-річний уродженець Луганщини Геннадій Гусак не так давно розкрив у собі хист до малювання

У рідному селі Боброве він став популярним через патріотичний надпис на воротах коло хати – «Донбас – це Україна. Геть радянську гидоту та московську наволоч!» Так про нього дізнались і українські захисники та львівські волонтери, – розповіли у відділі зв’язків з громадськістю ЛьвДУВС.

Під час відрядження в зону проведення АТО з Геннадієм Гусаком познайомився тодішній ректор ЛьвДУВС, нині начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

«Ми маємо нагоду познайомитися з унікальною людиною, людиною-Героєм. Він не вбив багато ворогів, не бігав з автоматом, він своїм «тихим» героїзмом показав велич нашої нації та українського духу. Він пережив досить тяжкі часи окупації на Донбасі. Однак, навіть тоді, коли в його рідному селі Боброве базувалися підрозділи чеченців, в його подвір’ї майорів український прапор, а на воротах було написано «Слава Україні!», – представив присутнім Геннадія Гусака Валерій Вячеславович, наголосивши, що для нього та присутніх тут волонтерів, Ірини Яремко, Сергія Дзядика та Петра Шота, Геннадій Платонович є певним символом, і під час поїздок в зону АТО вони ніколи не забувають про с. Боброве і завжди відвідують художника та його дружину Валентину.

«Я найкращий художник у своєму подвір’ї, і найкращий мій витвір – у мене на воротах, – скромно розповідає Геннадій Гусак про свою творчість. – Першу свою картину я написав у 2012 році. Це був зимовий пейзаж нашого місцевого озера. Я довго й нудно малював, читав книжки, вчився змішувати фарби. А потім перекинувся на напис ікон. Петро Мірчук (Петро Мірчук – військовий капелан УГКЦ – авт.) сказав, що це мені прийшло від Бога, адже я почав малювати, коли мені було 60, і раніше я не помічав за собою цього хисту».

Ікони Геннадія і справді незвичні. Від них віє теплом і любов’ю, а добрі очі зображених на них святих заспокоюють, вселяють надію, що все буде добре. Пару таких ікон – Богоматері та святого Миколая Чудотворця – художник сьогодні презентував очільникові поліції Львівщини Валерію Середі.

Аби познайомитися з художником-патріотом із Луганщини, на зустріч прийшли керівники університету, офіцери, які побували у зоні проведення АТО, науково-педагогічні працівники вишу та курсанти.