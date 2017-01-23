Львівський екіпаж здобув «бронзу» ІV етапу Кубка світу з санного спорту серед юніорів

У неділю, 22 січня, в німецькому Унтераммергау успішно для збірної команди України завершився ІV етап Кубка світу з санного спорту на натуральних трасах серед юніорів (фінал)

Про це повідомила заступник начальника управління фізичної культури та спорту Оксана Вацеба.

Молоді санкарі Львівщини Андрій Демчук та Мирослав Ленько, змагаючись на двомісних санях продемонстрували третій час, поступившись ровесникам з Австрії та Італії.

На цьому етапі в одномісних санях Вікторія Яриніч фінішувала 13 серед юніорок; а серед юнаків Андрій Демчук був 10; Мирослав Ленько – 18; Андрій Гірняк – 27.

За підсумкам усіх чотирьох етапів в юніорському Кубку світу львівські санкарі натурбану розташувалися так:

Демчук Андрій / Ленько Мирослав – 5-те місце;

Яриніч Вікторія – 14-те місце;

Слюсар Анастасія – 22-ге місце;

Демчук Андрій – 13-те місце;

Ленько Мирослав – 18-те місце;

Гірняк Андрій – 32ге місце.