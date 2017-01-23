Львівський центр зайнятості шукає працівників

Сектор рекрутингу Львівського міського центру зайнятості запрошує громадян для працевлаштування за такими професіями:

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок (особи з інвалідністю, добрий зір ( можуть бути нечуючі ), без досвіду роботи. Безкоштовний доїзд до місця праці. з/п від 4200 грн.

На виробництво кави терміново потрібні працівники для працевлаштування за професіями:

оператор обжарювального апарата 8500-00,

водій навантажувача 4000-00 грн.

для ТЗОВ “ВІДЕНСЬКА КАВА”.

Про це йдеться у повідомленні Львівського міського центру зайнятості. Додаткова інформація за тел: 245-79-86, 244-59-94.