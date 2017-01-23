Львівські патрульні за одну ніч склали 5 протоколів за керування напідпитку на водіїв одного авто

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

Уночі на вулиці Студентській патрульні помітили автомобіль Deawoo Lanos, у якого не працювала підсвітка номерного знака. Інспектори зупинили автомобіль та з’ясували, що водій перебуває за кермом з ознаками стану алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія. Вони доставили його до Личаківського відділу поліції, де з’ясували його дані.

Порушник погодився пройти тест на стан сп’яніння, який показав 1,35 проміле. На нього склали протокол за керування автомобілем напідпитку та постанову за відсутність посвідчення водія. В цей час пасажири, серед яких і власник транспортного засобу, залишились в автомобілі. Власник автомобіля сів за кермо і поїхав. Він перебував теж у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні зупинили його, однак перевірку на стан сп’яніння він відмовився проходити. На чоловіка склали два протоколи за керування у нетверезому стані та передачу керма нетверезому водієві. Автомобіль порушника не евакуйовували, оскільки він не перешкоджав руху і водій пообіцяв не сідати більше за кермо.

Однак за якийсь час патрульні помітили цей автомобіль на вулиці Костя Левицького – за кермом знову сидів власник машини. На нього знову склали протокол за нетверезу їзду. На місце викликали евакуатор, однак до його приїзду порушник-рецидивіст викликав тверезого водія. Інспектори почули, що чоловіки просять водія доставити їх на вулицю Городоцьку, хоча живуть далеко за Львовом. Патрульні орієнтували інші екіпажі. Згодом автомобіль знову зупинили на вулиці Городоцькій та ще раз склали протокол за нетверезу їзду на власника автомобіля.

Тож загалом власник автомобіля отримав 4 протоколи за керування у стані алкогольного сп‘яніння та передачу керма нетверезому колезі. А його колега отримав один протокол.