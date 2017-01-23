Львівщина презентувала свої туристичні можливості литовцям

Нещодавно у столиці Литовської Республіки, місті Вільнюс, завершилась туристична виставка «Адвентур 2017»

Львівщина була єдиним серед регіонів, який представляв Україну. Упродовж трьох днів область презентувала свої туристичні та курортні можливості, а також можливості мандрувати впродовж чотирьох сезонів на рік.

Львівщину на Адвентур 2017 презентували департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, а також управління туризму і курортів Львівської ОДА.

Особливої ваги цій виставці також додав візит Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Володимира Яценківського, який у день відкриття, разом із дружиною Роксоланою, завітав на стенд Львівщини.

«Литовські відвідувачі єдиного українського стенду на виставці найбільше цікавились активним відпочинком у Карпатах, курортами, історико-культурною та архітектурною спадщиною, розповідає в.о. начальника управління туризму і курортів Наталія Табака. – Окрім цього, литовці дізнавались про можливості відпочинку для людей з обмеженими можливостями».

За словами директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліни Лі, особливого зацікавлення відпочинком на Львівщині серед литовського населення додає й зручна логістика. Зокрема, йдеться про відновлення прямого авіасполучення зі Львова до Вільнюса (з 27 березня) з дуже вигідною ціновою пропозицією (близько 50 дол. США у два боки). Цьому сприяють і привабливі ціни на якісні туристичні послуги.

Довідка. Адвентур – місце зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу, виставка, участь в якій беруть представники країн усього світу – національні та регіональні туристичні агентства, конференц-центри, готелі, cпа-салони, авіалінії, туроператори, торгові асоціації.