Львівщина отримала майже 1,6 млн. грн. субвенції на виплату соціальної допомоги дітям-сиротам

У січні Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1 млн. 585 тис грн.

Про це повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис.

«Отримані кошти в повному обсязі вже передали з обласного міським і районним бюджетам для використання за цільовим призначенням», – зазначив Володимир Лис.

За його словами, це дозволило вчасно забезпечити проведення виплат державної соціальної допомоги, нарахованої в січні цього року.