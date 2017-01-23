Львів’ян запрошують на молитву за єдність християн та мир в Україні

У середу, 25 січня, о 17.00, в Українському католицькому університеті відбудеться Екуменічна молитва за єдність християн та мир в Україні. Організовує захід Інститут екуменічних студій УКУ.

Про це повідомляє прес-служба УКУ.

У молитовній візьмуть участь представники різних Церков і християнських спільнот Львова.

Учасники заходу зможуть побачити у виконанні студентів УКУ оригінальний різдвяний вертеп, з яким вони побували у прифронтовій зоні АТО.

Місце проведення: каплиця ап. Йоана Богослова, філософсько-богословський факультет УКУ (вул. Хуторівка, 35а).

До участі в молитві запрошені:

о. Володимир Гоцанюк, священик при храмі св. Василія Великого та Олексія Зарицького, референт комісії міжрелігійних та екуменічних відносин у Львівській Архиєпархії УГКЦ;

о. Василь Луцишин, ректор Львівської духовної семінарії (УАПЦ), працівник Українського біблійного товариства;

о. Григорій Драус – настоятель римо-католицької парафії св. Йоана Павла ІІ у Львові та в’язничний капелан Римо-католицької Церкви в Україні;

о. Тадеос Ґеворґян, настоятель катедри Вірменської Апостольської Церкви;

Михайло Хромяк, декан заочного відділення Львівської богословської семінарії Церкви християн віри євангельської;

о. Богдан Кульчицький, священик УПЦ КП;

о. Роман Фігас, науковий працівник ІЕС.

Довідка

Провідною темою всесвітньої молитовної ініціативи 2017 року є «Примирення – любов Христа спонукає нас». Натхненням для цієї теми стали слова апостола Павла, що у його Другому посланні до коринтян (2 Кор. 5, 14-22): «Бо любов до Христа спонукує в нас цю думку: Коли один умер за всіх, то всі вмерли… Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення.» Любов Христа примирила нас із Богом, саме вона робить нас здатними бути свідками примирення і єднання.