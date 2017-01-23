Кримінальна поліція Львівщини розшукує зниклу безвісти полтавчанку (фото)

Управління кримінальної поліції ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклу громадянку Лиходід Яну Вікторівну, 25.12.1992 р.н. Зникла дівчина – уродженка, зареєстрована та проживає у Полтавській області Великобагачанського району с. Дзюбівщина, є уродженкою с.Дзюбівщина. 6 серпня 2016 року вона вийшла з місця проживання та досі не повернулася додому.

Усіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваної, у відділі комунікації поліції Львівської області просять звертатися на оперативну лінію 102 або за телефонами 258-2420, 258-68-93, 0976603115.