Громадянку Росії, яка втекла із львівської психлікарні, затримали в Києві 

Її затримали в одному з хостелів столиці завдяки небайдужим громадянам, які дізналися про втікачку з повідомлень поліції

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В одному із хостелів Києва 21 січня громадяни впізнали втікачку з львівської психіатричної лікарні, про яку йшлося у повідомленнях поліції. Про це було повідомлено працівників столичної поліції на оперативну лінію «102».

Вказана жінка дійсно виявилася 31-річною громадянкою Російської Федерації, яка 18 січня скоїла втечу з психіатричної лікарні Львова, де за рішенням суду проходила стаціонарну психіатричну експертизу після скоєння хуліганських дій в державній установі Львова.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обере їй міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст. 296 КК України (Хуліганство, – карається позбавленням волі на строк до чотирьох років) та ч.2 ст. 345 КК України (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на той самий строк).

Правоохоронці встановлюють походження коштів, за які втікачка доїхала до Києва, придбала одяг та оплачувала проживання у хостелі, а також можливу причетність до цього інших осіб (спільників).

Досудове розслідування триває.