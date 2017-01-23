У Львові через обмороження нині проводять сім операцій з ампутації рук та ніг

На завтра призначено ще п’ять таких операцій

На Львівщині зараз немає тріскучих морозів, стовпчик термометра опускається вночі лише до 2-5 градусів морозу, а до опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні не перестають привозити людей з обмороженням.

« Практично немає дня, аби до нас не поступали пацієнти з обмороженням рук чи ніг, – сказав «Львівській газеті» завідувач опікового центру Василь Савчин. – Лише за неповний січень нового року у нас таких пацієнтів було 35, а з початку настання холодів – 48. І обмороження у них здебільшого такого ступеня, що ампутації не уникнути. Зараз у нас з обмороженням перебуває 20 осіб. На сьогодні призначено сім операцій з ампутації, на завтра ще п’ять».

Серед пацієнтів опікового центру є чоловіки і жінки різного віку. Дуже багато осіб отримали обмороження під час свят. Вони вживали спиртне і не відразу відчули, що у них задубіли руки чи ноги. Коли отямилися і потрапили до лікарні, врятувати кінцівки вдалося лише одиницям.

Зима ще не закінчується. Попереду синоптики обіцяють морозяні дні, хоча, за словами лікарів, постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. Температура повітря нижча ніж +7°С вже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. Найшвидше замерзають пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок.

Управління охорони здоров’я ЛМР нагадує, що дотримання елементарних правил поведінки допоможе уникнути біди.

Аби уникнути переохолодження і обмороження, слід:

– віддавати перевагу зручному взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і не тісним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;

– одягати зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;

– для захисту шкіри змазувати лице та руки жирним кремом;

– на руки обов’язково одягати теплі зручні рукавиці,

– якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному разі не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

– не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів;

– при температурі нижче -15°С обмежити час перебування дітей на вулиці.

МОЗ повідомляє про кілька простих ознак, за якими можна розпізнати обмороження:

1. білий або сірувато-жовтий колір ділянки шкіри;

2. часткова або повна втрата чутливості;

3. незвичне відчуття шкіри

За виявлення ознак обмороження необхідно відразу звернутися за медичною допомогою.

6 рекомендацій, яких слід дотримуватися при обмороженні

