Уже завтра у Львові – «Різдвяний Unplugged» від Оксани Мухи

Два концерти Оксани Мухи у філармонії – неповторна різдвяна містерія, що зазвучить 22 січня о 16:00 та о 19:30

Звучання її буде особливим, як і всі попередні виконавські експерименти солістки. Свято наповнять колядки, обрамлені різностилевою атмосферною музикою та ритмами. Це нова спроба осмислити древнє й знакове у нашій культурі та перенести його у цей день, долучити до різдвяного настрою тонкою ниточкою нового аранжування чи несподіваних акцентів. Залишається оригінальна мелодія, зміст, текст коляди, а її форма, аранжація – це акустична подорож, яка мелізматикою перенесе слухача у найнесподіваніші куточки світу, занурить у внутрішній космос містерії та його нескінченну глибину.

Оксана Муха розповіла, що «це буде тиха коляда для меломанів, людей з чутливим і багатим внутрішнім світом. І «непідготований» слухач також матиме розраду. Цього разу одягну сцену по-особливому, наповню теплими тонами, декором, світлом. А саме дійство розпочнеться з моменту, як глядач ступить у фойє філармонії. Музиканти, з якими буду на сцені, – це художники-імпровізатори…» – зазначила співачка.

У доробку Оксани Мухи – експериментальна та автентична музика, яку вона завжди оригінально інтерпретує для слухача. Вишукана, проте щира неокласика приваблює тим, як в ній сплітається минуле й сучасне. А різноплановість творчості солістки містить джазові та ф’южн експерименти, пісні на вірші поетів-класиків, колискові та медитативні композиції, акапельну автентику та багато іншого.

«… я сама до кінця не знаю яким барвами будуть розкольоровані мої колядки… – розповіла співачка. – Для мене Різдво – час коли люди стають добрішими, ніби оновленими, радісними… Усі святкують, а уявити Різдво без колядки не можливо. Щороку я колядую, чи з батьками, чи з друзями, скільки себе пам’ятаю. І краще з того, що я пам’ятаю, а також недавно відкриті незнані колядки та щедрівки я подарую людям. А ще буде печиво:)».

Запрошуємо завершити цикл різдвяних свят у філармонії.

Виконавці: Оксана Муха

Склад учасників: гітара (нейлон), гітара (сталь), контрабас, перкусія, гамонд-орган, вокальний септет.

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