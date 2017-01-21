Уночі в Києві застрелили адвоката (фото)

Подія трапилася у Дніпровському районі столиці на вулиці Микільсько-Слобідська

Близько опівночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, поблизу будинку, де мешкав потерпілий, невідомий підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці встановили особу загиблого: це 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому.

Під час огляду місця події правоохоронці зі службовим собакою виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом, – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.