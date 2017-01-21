У «Зеленій канапі» відкриють виставку київського художника-емальєра Олексія Коваля

На відкритті виставки її автор буде присутній особисто

Лише два роки тому в «Зеленій канапі» відбулася перша персональна виставка київського художника Олексія Коваля Сказати, що виставка сподобалася, – замало. Виставка просто вразила! Особливо припали до душі глядачеві портрети в оточенні прекрасних барокових орнаментів.

Відтоді шанувальники постійно запитують: коли ж буде ще одна можливість побачити це незвичайне майстерне мистецтво? А тим часом його можна було дивитися на чисельних виставках у 2016 році в київських галереях, а також на виставці 2017 року в Дніпрі.

Як говорить Олексій, усі зустрічі в нашому житті – не випадкові. Часом буває так, що зустрічаєш людину, чуєш музику, бачиш картину і відчуваєш, що знав її завжди, розумієш її до найменшої риси. Напевне, так виглядає доленосний зв’язок, що тягнеться за нами скрізь усі наші життя. Сама такою, доленосною, є зустріч із творчістю Олексія Коваля. Його картини емаллю називають кодом нації, квінтесенцією усього, що ви бачили чи знаєте про Україну, природу, подорожі, життя. Особливо привабливою є надзвичайна довговічність живопису із емалі. Скільки б століть не минуло ці картини не зміняться. Тому й теми для творів Олексій обирає позачасові. Через них можна відчути зв’язок поколінь. На виставці Олексія Коваля «Зустріч» на вас чекатимуть нові твори майстра із серій «Україна», «Пейзаж», «Натюрморти» у техніках гарячої емалі, а також не бачені досі у Львові кольорові офорти художника. Вже цього року картини виставлятимуть в Одесі, Києві, Торонто, Відні.

Галерея «Зелена канапа». Назва виставки: «Зустріч», термін: 31.01. – 19.02.2017. Урочисте відкриття – 31.01.17 р.