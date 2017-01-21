У Стрию внаслідок вибуху газу знищено будинок

Також від вибуху постраждало 2 людини

20 січня о 19:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Стрий на вул. О. Кобилянської, 29 в одноповерховому житловому будинку виник вибух газу без подальшого горіння.

Як поінформували у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, на момент події в будинку перебував власник, 1965 року народження, та його дружина, 1967 року народження. Унаслідок вибуху подружжя отримало термічні опіки І-ІІ ступеня (рук, ніг, лиця, шиї). Постраждалих у важкому стані госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню.

Унаслідок вибуху газу знищено будівлю.

Рятувальники ДПРЧ-8 м. Стрий здійснювали роботи з охолодження конструкцій будівлі, аби запобігти виникненню займання.

Обставини події та причина вибуху встановлюють.