У Славську внаслідок пожежі загинув 60-річний чоловік

Небезпечна подія сталася вчора, 20 січня

Повідомлення про те, що виникла пожежа в одноповерховій дерев’яній літній кухні розміром 3х4 м у смт. Славське Сколівського району, надійшло о 06:35. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло власника будівлі – місцевого мешканця 1957 року народження.

Вогонь повністю знищив будівлю. Пожежу ліквідовано о 07:32 год. силами одного пожежного підрозділу від ГУ ДСНС України у Львівській області. Тіло загиблого доставили до моргу Сколівської центральної районної лікарні. Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.