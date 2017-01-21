У низці консульських округів Польщі в Україні змінилася процедура реєстрації у ППВА

З 20 січня 2017 року нову систему реєстрації запроваджено у пунктах прийому візових анкет (ППВА) у Луцьку, Рівному, Тернополі, Харкові, Дніпрі й Одесі

Нова система має на меті спростити та полегшити процедуру отримання реєстрації до ППВА. Про це йдеться на сайті Генерального консульства Республіка Польща у Луцьку.

Щоб отримати реєстрацію до ППВА, потрібно зробити такі кроки:

Підстава для прийняття документів:

на національну візу – офіційна реєстрація у відповідному консульському окрузі

на отримання візи Шенген – документи, які підтверджують факт роботи чи навчання у відповідному консульському окрузі, реєстрація у відповідному консульському окрузі

Заявники, котрі зареєстровані у Луганській та Донецькій областях, можуть подавати документи на отримання візи в ППВА у Луцьку, Рівному, Тернополі, Харкові, Дніпрі та Одесі за умови надання одного з документів, вказаних нижче:

у разі подачі документів на національну візу: довідка, яка підтверджує факт переселення з Донецької чи Луганської області

у разі подачі документів на візу Шенген:

документи, які підтверджують факт роботи у відповідному консульському окрузі

документи, які підтверджують факт навчання в відповідному консульському окрузі

довідка, яка підтверджує факт переселення з Донецької чи Луганської області

Крок 1: Визначте мету поїздки до Республіки Польща та зберіть усі необхідні документи.

У випадку короткострокового перебування (максимум 90 днів протягом наступних 180) Ви маєте подавати документи на отримання візи Шенген

У випадку довгострокового перебування (більше 91 дня протягом наступних 180) Ви маєте подавати документи на отримання національної візи.

Щоб отримати більше інформації про візу Шенген – натисніть тут, про національну візу – натисніть тут.

Підготуйте повний комплект документів необхідних для подачі на обрану Вами категорію візи. Cписок необхідних документів можна знайти за посиланням: polandvisa-ukraine.com.

Крок 2: Здійсніть оплату за послуги ППВА

Зібравши всі необхідні документи, відвідайте будь-яке відділення Кредо Банку чи Ідея Банку та оплатіть сервісний збір на підставі оригіналу Вашого закордонного паспорту. У випадку здійснення оплати за члена подружжя / неповнолітніх дітей, надайте оригінали документів, що підтверджують родинні зв’язки та їхні закордонні паспорти.

Під час здійснення оплати необхідно:

А) обрати категорію візи:

С – віза Шенген, інші цілі, крім туризму, наприклад, бізнес, спорт, культура, лікування, відвідини, міжнародні перевезення, транзит і т.д.

Т – віза Шенген туристична

D – Національна віза, наприклад, для роботи, навчання)

Б) обрати ППВА

В) вказати актуальний номер вашого особистого телефону.

Після здійснення оплати ви отримаєте унікальний код PTN для реєстрації.

ВАЖЛИВО: Перевірте, що наданий вами номер телефону є правильним, доступним і належить вам. У разі надання неправильного номера телефону або номера телефону, що Вам не належить, здійснення реєстрації буде неможливим, у зв’язку з чим буде повернено кошти.

Можна здійснити лише одну оплату для одного заявника. У випадку, якщо Вами буде здійснено кілька оплат, а дата Вашої реєстрації по першій оплаті ще не мине – по всіх наступних оплатах здійснення реєстрації буде неможливим, у зв’язку з чим Вам буде повернено кошти цих оплат.

Крок 3: Наступного робочого дня після здійснення оплати отриманий банківський код (PTN) буде активований через систему реєстрації. Статус банківського коду (PTN) можна перевірити за посиланням.

Автоматична система реєстрації призначить Вам дату й часу подачі документів, залежно від наявності вільних місць. Зверніть увагу, що оператори кол-центру не впливають на призначені системою дату і час, і не можуть їх коригувати чи змінювати.

Крок 4: Після того, як система призначить Вам дату реєстрації, оператор кол-центру зв’яжеться з Вами у телефонному режимі з 9:00 до 21:00 з понеділка до суботи (крім святкових днів) для подальшого підтвердження.

Крок 5: Коли оператор з Вами зв’яжеться, він поінформує про автоматично зарезервовану дату і час подачі Вами документів у ППВА. Якщо призначена системою дата Вам підходить, будь ласка, підтвердіть її у розмові з оператором. На підставі Вашої згоди оператор затвердить дату подачі в системі. У зазначений час Вам необхідно буде особисто подати документи до ППВА.

Крок 6: Якщо запропонована дата на подачу документів не буде Вас влаштовувати, оператор відхилить запропоновану реєстрацію.

Наступна дата і час подачі документів будуть автоматично вибрані системою не раніше ніж за 7 днів від першої запропонованої дати і буде залежати від наявності вільних місць. Очікуйте наступний дзвінок від оператора кол-центру з інформацією про другу запропоновану системою дату.

Крок 7: Після повторного дзвінка з кол-центру, оператор поінформує Вас про другу автоматично зарезервовану дату і час подачі документів у ППВА. У разі підтвердження Вами дати і часу подачі документів, реєстрація буде підтверджена оператором у системі. У призначений час Вам необхідно особисто звернутись до ППВА для подачі документів.

У разі Вашої повторної відмови від запропонованої дати і часу подачі документів відповідний код буде деактивовано, а Вам необхідно буде звернутися до ППВА для повернення коштів.

Призначення дати реєстрації відбувається в автоматичному режимі. Оператори кол-центру чи працівники ППВА не мають впливу на призначення дати й часу і не можуть коригувати / змінювати дату самостійно. Виключно на підставі Вашого рішення запропонована дата буде прийнята або відхилена оператором кол-центру.

Якщо йдеться про родину, на один номер телефону можна зареєструвати максимально 5 осіб. Кожна наступна особа з родини має подати власний номер телефону під час здійснення оплати. Усі члени родини повинні здійснювати подачу документів на ту саму категорію візи й у той самий ППВА. Якщо хтось із членів родини планує подавати документи до іншого ППВА чи на іншу категорію візи, необхідно здійснювати оплату окремо.

Якщо після здійснення оплати, з вами не зв’язалися протягом 3 днів, необхідно відвідати сайт і перевірити статус своєї оплати (PTN): натисніть тут

Якщо статус коду є активним для реєстрації – це означає, що дату ще не зарезервовано і необхідно очікувати зміни статусу.

У разі, якщо дата вже зарезервована, очікуйте на дзвінок оператора для підтвердження дати реєстрації. Додаткову інформацію можна отримати зателефонувавши у кол-центр.

Особи, котрі передоплатили послуги ППВА до 20.01.2017 р., можуть здійснити реєстрацію за попередньою процедурою на сайті за посиланням або у кол-центрі: +38 044 5945496, +38 032 2351776, +38 032 2424564, +38 050 4193010,+ 38 067 3430480 i +38 093 1755503

ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОПЕРЕДНЬО СПЛАЧЕНУ ПОСЛУГУ

Заявник повинен особисто з’явитися у ППВА для написання заяви про повернення коштів.

VFS перевірить усі дані надані Вами та передасть відповідні інструкції до банків

Банки поінформують Вас за допомогою СМС-повідомлення про можливість отримання повернення. СМС міститиме код повернення.

Щоб дізнатися більше про процес подачі заяви натисніть тут.

Територіальна компетенція Генеральних Консульств Республіки Польща в Україні та Консульського відділу Посольства РП в Україні:

Генеральне Консульство у Львові: Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області

Генеральне Консульство у Харкові: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області.

Генеральне Консульство у Вінниці: Вінницька, Чернівецька, Житомирська та Хмельницька області

Генеральне Консульство в Луцьку: Волинська, Рівненська та Тернопільська області

Генеральне Консульство в Одесі: Одеська, Херсонська та Миколаївська області

Консульський відділ Посольства РП в Україні: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська та Кіровоградська області.