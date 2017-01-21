У Миколаєві юнак побив дівчину і три доби проти волі тримав її у квартирі (фото)

Скориставшись відсутністю правопорушника, потерпіла втекла з оселі колишнього хлопця, спускаючись із третього поверху будинку по простирадлах.

Коли 19-річній дівчині вдалось звільнитися, вона звернулася по допомогу до подруги сім’ї. Про те, що сталось, жінка розповіла рідним постраждалої, які відвезли її до лікарні.

За словами дівчини, того дня вона приїхала додому до свого колишнього хлопця, відреагувавши на його запрошення налагодити дружні стосунки.

Між молодими людьми виник конфлікт на ґрунті ревнощів, і 24-річний хлопець почав лупцювати подругу. Розповідаючи про події, дівчина зазначила, що, зловмисник наносив їй тілесні ушкодження протягом кількох діб. А коли побачив, що у неї розсічене чоло, то зашив їй рану самотужки побутовим приладдям: звичайними нитками та голкою. Зі слів заявниці, від пережитого вона перебувала у стані напівсвідомості, не маючи можливості перешкодити будь-чому. Усвідомивши, що накоїв, хлопець повідомив подрузі, що вона мусить залишатися у нього вдома, поки не зникнуть сліди від побоїв.

Розбивши мобільний потерпілої, молодий чоловік зачинив дівчину у квартирі та пішов у справах, чим вона і скористалась. Потерпіла зв’язала усі простирадла та ковдри, які були в помешканні, та спустилася з третього поверху на дах магазину, злізти звідки їй допоміг перехожий.

Працівники Інгульського відділу поліції, отримавши дозвіл суду, провели обшук в квартирі зловмисника та вилучили речові докази його протиправних дій.

За висновком судово-медичної експертизи, отримані постраждалою травми належать до категорії середньої тяжкості.

Слідче відділення Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розслідує кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч.2 ст.146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», що карається обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про надання додаткової кваліфікації подіям.

Хлопця затримали в порядку ст.208 КПК України. Слідчі за погодженням з органами прокуратури готують клопотання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання зловмисника під вартою, – повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.