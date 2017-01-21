У Львові затримали водія, що керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння (фото)

Сьогодні близько першої години ночі патрульні помітили на вулиці Грінченка автомобіль ВАЗ 2101, водій якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори увімкнули червоні проблискові маячки та звуковий сигнал. Транспортний засіб зупинився. Водій надав документи на автомобіль та посвідчення водія. Як згодом з’ясувалося, посвідчення було не його, чоловік сказав. що він його начебто знайшов. У водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час поверхневої перевірки пасажира та водія в останнього виявили його посвідчення водія та подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на наркотичну. На місце події викликали слідчих. Згодом у сумці водія в поліетиленовому пакеті знайшли 9 фрагментів таблеток різного кольору, пристрій для куріння, міні-вагу та інші речовини, які вилучили слідчі.

Фото: Патрульна поліція Львова

Водія доправили у Шевченківський відділ поліції, де патрульні запропонували йому пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння – чоловік відмовився. На нього винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та протокол за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Далі справу передали слідчим.