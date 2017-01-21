У Львові «дівчинка з літературною головою» популяризує читання книжок (відео)

«Львів – місто літератури» познайомив користувачів соцмережі Facebook із Басею – героїнею мультика про популяризацію книжок

У місті літератури з’явилася нова героїня-талісман. Відтепер кожен має змогу відкривати для себе чарівний світ книжок ще й разом із Басею – дівчинкою із літературною головою, – зазначено на facebook-сторінці Lviv – City of Literature/Львів – місто літератури.

Бася потраплятиме у неймовірні пригоди у місті літератури Львові. У першій серії героїня мультфільму зустрічається з Іваном Федоровим, пам’ятник якому стоїть у Львові на вулиці Підвальній. Хто буде героєм наступної серії, користувачам пропонують відгадати в коментарях.

Героїню створили у Shanka Design, анімація – від «Фабрики анімації Інклюз».