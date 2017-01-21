У Львові дискутуватимуть про екологію та бездомність

Львів’ян запрошують до дискусії на тему «Що роблять для нашого міста безпритульні люди?»

Спільнота «Емаус – Оселя» запрошує всіх охочих до дискусії. «Ми говоритимемо про екологію та бездомність, зокрема про те, як бездомні, намагаючись вижити на вулиці, роблять велику екологічну роботу, але в той же час це висміюється суспільством. Хочемо поділитися досвідом Спільноти «Емаус-Оселя», яка започаткувала в Україні багато цікавих ініціатив в цій сфері», – зазначено в повідомленні про подію на facebook-сторрінці спільноти.

Дискусія відбудеться 25 січня у книгарні «Є» за адресою: Львів, просп. Свободи, 7 Початок – о 18:30. Вхід – вільний.