У Києві завтра відкриють меморіальну дошку Євгену Коновальцю

Меморіальну дошку відкриють на вулиці Січових Стрільців, названій на честь створених Євгеном Коновальцем вiйськових пiдроздiлiв, у будинку, де у 1918 році були їхні касарні

Меморіальна дошка містить барельєф полковника Армії УНР Євгена Коновальця у військовому вбранні разом з елементами зброї, що символізують військову доблесть героя. Автор композиції – скульптор Олександр Михайлицький.

Під час відкриття відбудеться освячення дошки духовенством УПЦ КП та УГКЦ, а також музичний виступ заслуженого артиста України Тараса Компаніченка.

Місце: вулиця Січових Стрільців, 24

Час: 22 січня, 12.00

Учасники відкриття: перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, міністр культури України Євген Нищук, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, заступник голови Адміністрації президента України Ростислав Павленко, керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Євген Коновалець (14.06.1891-23.05.1938) – полковник Армії Української Народної Республіки, керівник Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів.

Свого часу Євген Коновалець об’єднав тисячі українців довкола ідеї боротьби за соборну Українську державу. Один із творців українських збройних сил, він сформував Галицько-буковинський курінь, а згодом полк Січових стрільців і дав відсіч більшовицькому повстанню робітників київського заводу “Арсенал”. Перебуваючи в еміграції, не полишав своїх ідеалів та створив Організацію українських націоналістів. Саме Коновалець підготував майбутнє покоління діячів ОУН, серед яких Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько.