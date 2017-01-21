Тернополяни Tik Tu сьогодні презентують у Львові альбом «Shuma»

Презентація відбудеться у клубі Underground

Альбом «Shuma» побачив світ у листопаді 2016 року.

Він складається з 10 пісень українською, англійською та литовською мовами. Кожен трек в альбомі має свою ідею і особливе звучання.

Музика тернопільського гурту Tik Tu – це симбіоз synthpop, indie-pop та electronic. Музиканти гурту мають за плечима неабиякий досвід у музикуванні («Ті, що падають вгору», «Nameless», «Echo Gardens», «Los Colorados», «Omodada»).

Альбом “Shuma” записаний у складі трьох музикантів – Наталія Багрій, Роман Божко та Лесик Omodada. Записи вели в домашніх студіях музикантів, на хуторі Вадима Возняка, та на Шпиталь Рекордс, де і був зведений матеріал. Обкладинка – Grycja RD.

Докладніше про гурт можна дізнатися тут: soundcloud.com/tiktu, facebook.com/pertiktu

Вартість квитків: передпродаж – 80 грн., – на барі LUFT Pub – Паб Люфт або онлайн kasa.in.ua/tik-tu-prezentatsiia-albomu-shuma-lviv, у день концерту – 120 грн.

Львів, Underground (вул. Коперника, 17). Початок – 21 січня о 20:00.