Стартував конкурс проектів у рамках програми «Молодь Львівщини»

Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс із визначення проектів або заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надають фінансову підтримку в 2017 році з обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки.

Конкурсні пропозиції подають на розв’язання таких пріоритетних завдань:

– національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

– поширення серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя;

– створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

– утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції дітей та молоді, в тому числі для молоді з числа внутрішньо переміщених осіб;

– забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва;

– розвиток неформальної освіти.

Конкурсна пропозиція має бути складена державною мовою та містити:

– заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

– копії свідоцтва про реєстрацію громадської організації, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

– копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

– листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

– інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту (заходу) становить 75% загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 30 тис. грн.

Рівень виконання проекту (заходу) повинен бути обласний. Обласний рівень виконання проекту (заходу) – провадження проектної діяльності у більш як половині районів області та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.

Конкурсні пропозиції приймають до 17 лютого 2017 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, к. 454. Контактний телефон (032) 261-27-40, e-mail: molodpol@gmail.com.

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