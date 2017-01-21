Сьогодні – Міжнародний день обіймів

За традицією, цього дня можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей

Це свято з’явилося в 70-х роках XX століття, сформувавшись в студентському середовищі західноєвропейської молоді, але точні обставини його появи невідомі. Саме цього дня хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного інтимного натяку. За своєрідним «повір’ям», під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Існують і «наукові» обґрунтування корисності обіймів: доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону – окситоцину, що викликає доброзичливе ставлення до інших людей.

Ніяких особливих традицій ця дата набути не встигла. Просто, щоб віддати данину чудовому святу та висловити свою причетність до подій, потрібно обійняти 21 січня якомога більшу кількість людей.

В оригіналі це два свята: Національний день обіймів (англ. National Hugging Day), який святкують 21 січня, а 4 грудня відзначають Міжнародний день обіймів (англ. International Hug Day).