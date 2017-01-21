Правоохоронці розповіли дітям про «дорожні пастки» для пішоходів

На Львівщині поліцейські влаштували для дітей інтерактивне заняття з безпеки дорожнього руху

Школярі дізналися про «дорожні пастки», що можуть очікувати пішохода, а також навчилися правильно їх уникати.

Заняття відбулося у селі Поляни, що у Золочівському районі, у рамках проекту «Школа безпеки», що реалізується за сприяння канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив.

Дільничний офіцер Золочівського відділу поліції капітан поліції Богдан Яремович розповів школярам про правила безпеки для пішоходів і застеріг від легковажних кроків, неуважності та помилок.

Правоохоронець докладно пояснив дітям, у яких місцях заборонено переходити дорогу та якими можуть бути наслідки порушення Правил дорожнього руху. Школярі дізналися, що таке обмежена оглядовість, чому дуже важливо бути помітним на дорозі і як це впливає на безпеку пішоходів.

«У сутінках чи за недостатньої видимості, приміром, у туман, дощ чи снігопад, пішоходи стають справжніми «невидимками», – зазначив Богдан Яремович. – Це вкрай небезпечно, адже водій помічає перехожого надто пізно».

Правоохоронець наголосив, що завжди слід використовувати світлоповертаючі стрічки або наклейки, аби «не розчинятись» у темряві та бути більш помітними.

Дітям провели також майстер-клас з виготовлення яскравого «оберегу». Разом із соціальним педагогом учні швидко змайстрували із світловідбиваючих стрічок барвисту прикрасу, яку зможуть прикріпити до куртки чи рюкзака. Такий «світлячок», переконані правоохоронці, зробить юних пішоходів більш помітними на дорозі.

Уже наступного тижня представники поліції знову завітають до цієї школи, аби розповісти дітям про правила безпеки для пасажирів, – додали в управлінні превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області.